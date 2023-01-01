Первые сполохи войны. Владимир Сухинин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет шестую аудиокнигу серии «Виктор Глухов. Вторая жизнь майора» современного популярного писателя Владимира Сухинина – «Первые сполохи войны». Бывают такие редкие случаи, когда судьба возносит любимца очень высоко. Но вместе с тем у того, кто быстро вознесся на гребне удачи, умножаются проблемы. Студент магической академии, бывший майор Виктор Глухов, сумел поймать свою удачу за хвост, но покоя не обрел. Он стал понимать, что, решая одну очередную проблему, он порождает две другие. События неумолимо понеслись вскачь. Успеть нужно повсюду. Помочь колонии на планете Суровая, которую атаковали наемники трансгалактических корпораций, и решить вопросы с администрацией сектора об освобождении космического флота. Выскочить из ловушки АДа. Между тем в степи появились шаманы Рока, и нужно им противостоять. Еще «бездари» решили проявить самостоятельность и объявили войну гильдии убийц. И за ними надо присмотреть. Ко всему этому еще начальство дает задание: поди туда, не знаю куда, и найди похищенную снежную эльфарку, претендентку на престол Снежного княжества. И это только начало больших проблем. Короли и придворные плетут интриги. Империя тайно готовится к войне. Орки разделились на приверженцев Худжгарха и их противников. Мир Сивиллы замер в предчувствии надвигающейся кровопролитной войны. Аудиокнига озвучена популярным артистом театра и известным актером Владимиром Голицыным, на чьем счету более 19 ролей в фильмах и сериалах (в том числе «Ивановы-Иванов...Слушайте книгу.



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