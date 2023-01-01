Первые люди на Луне. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представьте себе, что Луна обитаема. Да, да, вы не ослышались. Это лишь на первый взгляд ее поверхность выглядит холодной и пустынной. Но как только всходит Солнце, Луна оттаивает, и на ней начинают расти гигантские растения, образуя самые настоящие непроходимые джунгли. Более того, в этих зарос�лях обитают живые существа, похожие на больших насекомых, которые большую часть времени проводят в подземельях, так называемых «подлунных» пещерах, а для связи друг с другом используют радио… Все это открылось удивленным глазам двух незадачливых путешественников с Земли, совершивших увлекательный и полный опасностей полет с Земли на Луну.



Первые люди на Луне слушать на видеосервисе Wink.