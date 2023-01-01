Первая дочь. Эми Хармон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающее историческое фэнтези «Первая дочь» от автора международных бестселлеров Эми Хармон. Земли Сейлока прокляты. В тех краях не рождаются девочки. Альба – первая и единственная дочь, рожденная в Сейлоке почти за два десятилетия. Тайна ее происхождения известна лишь королю, который добился трона ложью, убийствами и предательством. Король растит Альбу как свою дочь. С детства принцессу охраняют лучшие ярлы. В их числе Байр, тихий юноша, наделенный нечеловеческой силой. Альба взрослеет, чувствуя его заботу даже на расстоянии, когда Байр воюет с врагами своего клана. Она мечтает о Байре и ждет его возвращения с войны. Но король готовит для них иную участь. Альба и Байр становятся слишком опасны, их союз может лишить короля власти и положения. Сможет ли их любовь разрушить проклятие Сейлока и магию рун, чтобы победить короля? «Первая дочь» Эми Хармон – эпическое фэнтези о проклятой земле, кровавой войне и спасении в любви.



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