Персональная стратегия: Книга для тех, кто не знает куда идти дальше. Александр Кравцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Серьезный успех не зависит от случайности или удачного стечения обстоятельств. В подавляющем большинстве случаев он является результатом реализации персональной стратегии. В своей новой книге Александр Кравцов, крупнейший исследователь менторских практик на постсоветском пространстве, более 25 лет работающий с представителями деловых и политических элит, автор бестселлеров «Следующий уровень» и «Найди ментора», делится секретами, благодаря которым люди достигают экстраординарных результатов в карьере и бизнесе. Прочитав эту книгу, вы получите в свои руки универсальный инструмент, благодаря которому сможете оценить свои возможности и консолидировать ресурсную базу, отделить свои истинные цели от навязанных извне, выстроить долгосрочный вектор и начать переход на следующий уровень. У вас есть персональная стратегия?



Персональная стратегия: Книга для тех, кто не знает куда идти дальше слушать на видеосервисе Wink.