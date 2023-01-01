Перси Джексон и проклятие титана. Рик Риордан (книга, 2007) слушать онлайн

Сюжет

Конечно, Перси не стоило так рисковать. Но он рискнул – и попытался один на один одолеть могущественное чудовище, мантикора. Сын Посейдона наверняка бы погиб, если бы на помощь ему не пришли друзья и сама богиня Артемида. Но это еще не самое страшное! Отступая, мантикор унес с собой Аннабет Чейз. А отправившаяся по его следам Артемида сама попала в беду… Теперь Перси готов на все, чтобы найти и освободить Аннабет! И, конечно, помочь Артемиде. В Лагере полукровок организуют спасательную экспедицию, только легким этот поиск не будет. Оракул предсказал, что его участники столкнуться с невиданными опасностями. И что двое из них погибнут. Но Перси это пророчество не остановит… Цикл о Перси Джексоне стал классикой фэнтези для подростков и принес своему автору мировую известность. Книги Рика Риордана проданы тиражом свыше 100 миллионов экземпляров. Это третья книга о Перси Джексоне.





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