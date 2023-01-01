Перси Джексон и последнее пророчество. Рик Риордан (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Кронос, собравший огромную армию титанов, хочет захватить и разрушить священный Олимп. На помощь он призвал могущественного великана Тифона. Боги вступают в сражение с этим страшным противником, оставив без защиты свою обитель. И только Перси Джексон – единственный, кто раскусил военную хитрость Кроноса. Вместе с друзьями-полукровками он встаёт на защиту Олимпа. Удастся ли им отбить атаки чудовищ или защитникам придётся погибнуть в неравном бою? Надеяться они могут только на чудо, а ещё на помощь тех богов, кто пока предпочитает не принимать участие в битве. Рик Риордан – автор многомиллионных бестселлеров для подростков, автор № 1 в детской литературе по версии престижного издания New York Times. Цикл о Перси Джексоне давно стал классикой подросткового фэнтези. Автор умело сталкивает древнегреческую мифологию и современные реалии. А его не спутать ни с каким другим. Его книги – отличное лекарство от плохого настроения. Узнайте больше об олимпийских богах!





Перси Джексон и последнее пророчество слушать на видеосервисе Wink.