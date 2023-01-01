Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы. Рик Риордан
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Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы. Рик Риордан

Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы. Рик Риордан (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Детская литература, Зарубежная литература176 мин12+

Сюжет

Прочитай о самых опасных приключениях Перси Джексона, рассказы о которых не вошли в другие книги. Перси пришлось познакомиться с жестокими сыновьями бога войны Ареса, поучаствовать в создании нового секретного оружия Аида, узнать всю правду о мифическом бронзовом драконе… и даже сразиться с ним! Цикл Рика Риордана о Перси Джексоне – мировой супербестселлер!

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