Перси Джексон и олимпийцы. Секретные материалы. Рик Риордан (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Прочитай о самых опасных приключениях Перси Джексона, рассказы о которых не вошли в другие книги. Перси пришлось познакомиться с жестокими сыновьями бога войны Ареса, поучаствовать в создании нового секретного оружия Аида, узнать всю правду о мифическом бронзовом драконе… и даже сразиться с ним! Цикл Рика Риордана о Перси Джексоне – мировой супербестселлер!





Перси Джексон и олимпийцы слушать на видеосервисе Wink.