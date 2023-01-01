Перси Джексон и Море чудовищ. Рик Риордан (книга, 2006) слушать онлайн

Сюжет

Перси Джексон возвращается в Лагерь полукровок и, к своему ужасу, обнаруживает, что магическое дерево Талии, в котором заключена душа дочери Зевса, отравлено, а ведь именно его магия всегда защищала лагерь от чудовищ. Перси посещают видения, из которых он узнает, что для спасения лагеря необхо�димо добыть золотое руно. Но добраться до него не так-то просто! Оно хранится там, откуда нет обратной дороги, – на острове циклопа Полифема в море Чудовищ…



Перси Джексон и Море чудовищ слушать на видеосервисе Wink.