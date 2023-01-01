Перси Джексон и лабиринт смерти. Рик Риордан (книга, 2008) слушать онлайн

Сюжет

Лука, сын Гермеса и заклятый враг Перси Джексона, решает воскресить Кроноса и свергнуть богов с Олимпа. Для этих целей он собирается использовать магический лабиринт Дедала, который не только обладает свойством переносить человека в любое место, но и является домом всевозможных чудовищ и монстров. Задача Перси Джексона найти нить Ариадны, с помощью которой можно беспрепятственно пройти зловещий лабиринт, и остановить коварного сына Гермеса. Рик Риордан – один из самых известных и популярных авторов подросткового фэнтези во всем мире. Каждая его книга дарит незабываемые приключения, от которых просто невозможно оторваться! Из книги можно узнать имена большинства античных богов, а эти знания окажутся полезными в учебе. И супербонус: возникнет интерес к самим мифам! Захватывающая, суперувлекательная книга для настоящих любителей фэнтези!





Перси Джексон и лабиринт смерти слушать на видеосервисе Wink.