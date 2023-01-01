Перпендикуляр. Михаил Веллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От настоящей литературы – должно захватывать дух, утверждает Михаил Веллер. Знаете ли вы, что пушкинская пуля на всю жизнь изуродовала д'Антеса? Что министр обороны России нанимал за 10 000 долларов офицеров, расстреливавших из танков Парламент? Что цивилизация рушится, когда исчезают подлин�ные герои? Вам представляются сенсационные и скандальные открытия и обзоры. Это – живая речь: выступления в разных столицах мира, собиравшие полные аудитории. Блестящий оратор и знаменитый писатель выступают в одном лице.



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