Пером и шпагой. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В основе романа-хроники «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» [1972] – действительные события XVIII века, происходившие в России и Европе. Семилетняя война, ожесточенные сражения, любовь, придворные интриги и секретная дипломатия… Ода великой России и доблести российских войск, дошедших в битвах до Берлина… Невероятная история шевалье де Еона, дипломата и шпиона, дуэлянта, любимца женщин и фортуны, «который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной, и в мундире и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой»…



Пером и шпагой слушать на видеосервисе Wink.