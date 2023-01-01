Перманентная революция. Лев Троцкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На социальном пепелище, невольно вспоминаются слова Троцкого о том, что за социализм надо бороться постоянно и неизбывно, делая для этого каждодневные усилия – то есть перманентно. Самое главное, – по Троцкому, – не захват власти, но изменение среды жизни и ее переустройство. Пролетариат в СССР должен был продолжать бороться за власть, но он упустил важный момент, перепоручил свою судьбу бюрократии, которая и загубила великое начинание. Теперь, со слов потомков советской бюрократии, СССР – это всего лишь «неудачный опыт». И сегодня теория перманентной революции Льва Троцкого – не пустой звук, и не странная идея, потерявшаяся в прошлом, а живая концепция, которая решает проблему преобразования мира целостно, то есть, глобально.



Перманентная революция слушать на видеосервисе Wink.