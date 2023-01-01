Перезагрузка отношений. Вернуть любимого человека. Метод Тайной Комнаты. Михаил Павлов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Возьми подкову единорога, зуб дракона, сушеные лапки жар-птицы, сложи это все в коробочку и выкинь! Ну, или продай на авито. Тебе все это не понадобится. А понадобится тебе несколько листков бумаги, ручка, хорошее настроение и уверенность в своем желании. Все остальное у тебя уже есть. Не веришь? Правильно! Не надо верить другим, надо верить себе. Давай убедимся, что все необходимое ты уже умеешь. Думаю, несколько примеров будет вполне достаточно…»



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