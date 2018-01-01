Перестанем курить!. Александр Аполлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу Александра Аполлова «Перестанем курить!» – про то, что такое табак и какой вред от него бывает. Табак – это трава, во многом похожая на белену и дурман. Его нюхают, курят и жуют ради того одурения, которое он доставляет. Вывезен был табак из Америки французами и быстро вошел в употребление. Сначала его считали даже полезным для здоровья, лечили разные болезни и называли его божественною травою. Но скоро увидели, какой вред приносит эта трава душевному и телесному здоровью. Тогда стали запрещать табак, стали писать против него указы и наказывать тех, которые его употребляли. Но все было напрасно. Зло распространялось все больше и больше. От образованных и богатых людей табак перешел к простым рабочим людям, и теперь курят почти все. В России табак появился лет двести тому назад, при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. В России табак встретили недружелюбно. Табачников жестоко пороли, пытали и рвали им носы. Народ чутьем угадал в табак пагубу и объявил его антихристовым зельем. Но ничто не помогло. С Петра Великого табак стал распространяться беспрепятственно, и теперь курят почти все: господа и мужики, образованные и необразованные, духовные и мирские. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Перестанем курить! слушать на видеосервисе Wink.