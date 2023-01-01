Пересеку время ради тебя. Ли Кконним (книга, 2022) слушать онлайн

Идеально подойдет любителям корейской литературы и произведения «"Магазин снов" мистера Талергута». «Пишу, потому что отец заставил» – так начинается удивительная история Ыню, девочки подростка, в мир которой бесцеремонно врывается будущая жена отца. Ыню пишет письмо самой себе, чтобы прочитать его через год. Она уверена, что за это время в ее невеселой жизни ничего не изменится, разве только отец окончательно отдалится и теперь уже точно не расскажет, что случилось с ее родной мамой, которую она никогда не видела. Однако происходит невероятное: отправленное в 2016 году письмо получает девочка Ыню, живущая в далеком 1982м,– и завязывается переписка во времени. Их разделяют десятки лет, но это не мешает м стать настоящими подругами. Сильные эмоции и искренние признания героинь, от письма к письму все более пронзительные, в конце концов приводят обеих к одной истине…



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