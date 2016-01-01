Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам. Малкольм Гладуэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Переломный момент» стала международным бестселлером и была опубликована в 12 странах мира. Она заставляет взглянуть на мир совершенно с другой стороны и узнать о привычных вещах кое-что принципиально новое. В ней нет морализирования и обычных истин, но есть вразумительные объяснения явлений, характерных для сегодняшней жизни. Как возникает мода? Почему происходит рост и спад уровня преступности? Как книги неизвестных авторов становятся бестселлерами? Каким образом распространяется среди подростков пристрастие к курению? Чтобы понять, как возникает феномен толпы и многие другие массовые явления, характерные для сегодняшней жизни, надо рассматривать их как эпидемии. Идеи, товары, информация и типы поведения распространяются точно так же, как вирусы. Небольших усилий, приложенных в нужном месте, бывает достаточно, чтобы создать глобальную тенденцию. Автор стремится ответить на два главных вопроса: почему одни идеи, типы поведения или продукты вызывают эпидемии, а другие – нет, и что мы можем сделать для того, чтобы по своему желанию вызывать благотворные эпидемии и последовательно управлять ими? © Альпина Диджитал, AB Publishing, 2016.



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