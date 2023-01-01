Перелетный жених. Книга первая. Стасс Бабицкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лев Мартынов, помощник депутата Государственной Думы, чувствовал себя властелином мира. Ну, то есть помощником властелина мира. И не предполагал, что в одно ужасное утро его жизнь вспучится гроздью проблем и полетит под откос. Придется бежать, скрываться и снова бежать. Судьба подбросила ему невероятный квест, где будет все: полиция, цыганский табор, бордель для верных жен, загадочные убийства, парижская сирень и много-много самолетов. Казалось бы, при чем тут любовь? Но и она тоже встретится.



Перелетный жених слушать на видеосервисе Wink.