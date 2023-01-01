Перекресток трех дорог. Татьяна Степанова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Может ли жертва стать убийцей?! Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не встречали – серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой жестокостью, убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, – как известно, месте сакральном и мистическом… Однако неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это разные люди… Но серийные маньяки – всегда одиночки! Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит разгадать эту детективно-мистическую головоломку. И ответить на самый неоднозначный и парадоксальный вопрос – может ли жертва стать убийцей?! Татьяна Степанова – автор десятков отличных детективов и бывшая сотрудница пресс-центра ГУМВД. Последнее очень важно, хоть и, как кажется на первый взгляд, не имеет отношения к литературе. Татьяна ежедневно работает с информацией о реальных преступлениях, так что ее детективные истории максимально достоверны: сказывается реальный опыт.



Перекресток трех дорог слушать на видеосервисе Wink.