Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего. Игорь Рызов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Монстры» – сильные руководители, чиновники высокого уровня или гуру бизнеса, с которыми предстоят ответственные переговоры. В книге даны техники и сценарии, следуя которым, вы будете на равных с «монстрами» и научитесь завершать сделки на условиях двойного выигрыша (win-win). Рызов иллюстрирует приемы историческими и политическими кейсами. Так принцип «частичного согласия» автор раскрывает с помощью Владимира Путина, которому часто приходится отвечать на каверзные вопросы. Вы научитесь: • противостоять давлению «монстров» • выходить из тупика в переговорах • правильно отвечать на провокационные вопросы • включать рациональную сторону в критической ситуации • определять позиции еще до начала переговоров • также другим важным приемам.



Переговоры с монстрами слушать на видеосервисе Wink.