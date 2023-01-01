WinkАудиокнигиПереговоры PRO. Просто о сложном. Руслан Баликов
Переговоры PRO. Просто о сложном. Руслан Баликов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие302 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Эта книга результат многолетного опыта автора по изучению переговоров. Прослушав эту книгу, вы сможете: • получить новое понимание переговоров и переосмыслить то, что уже знаете • узнать о главных ошибках в переговорах и о том, как не допускать их в жизни • получить алгоритм подготовки к важным переговорам • освоить технологию эффективного ведения переговоров без подготовки • выявлять манипуляции и противодействовать им • выстраивать грамотную аргументацию в переговорах • готовиться к онлайн переговорам и вести их • получить эффективные техники ведения переговоров • формировать навык ведения переговоров!
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