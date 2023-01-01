Пепел Феникса. Татьяна Корсакова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Давным-давно небо над маленьким городком уже озаряли костры, на которых гибли юные и прекрасные девушки. Злодей-поджигатель был найден и уничтожен. В те времена казалось, что навсегда. Но сейчас Анну тревожат ужасные сны, в которых она сама горит на костре, и девушка просыпается, чувствуя боль в обожженных ногах. За ее спиной стоит черная тень – призрак, от которого не уйти. Аня еще не знает, что стала разменной монетой в чужих играх, где любовь смешалась с ненавистью, а борьба идет за вечную жизнь, подарить которую способен пепел сказочной птицы феникс.



Пепел Феникса слушать на видеосервисе Wink.