Пенсионер. История вторая. Свои и чужие. Евгений Мисюрин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение книги «Дом в глуши». Книга по мотивам «Земли лишних» Андрея Круза. Это не Земля. Это другой мир. И мир этот достаточно хорошо заселeн. Почти три десятка лет организация, названная Орденом, занимается переселением в этот мир тех, кто не нашeл себя на старой Земле. Здесь нет продажных судей и адвокатов, здесь каждый может и должен постоять за себя, как и положено мужчине и каждый стоит ровно столько, сколько он стоит. Орден снова плетeт интриги. Геннадий Стрин, волею судеб, оказывается замешан в самой их гуще. Простой человек, случайно оказавшийся на пути мощной недружелюбной организации.



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