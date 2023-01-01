Пенсионер. История первая. Дом в глуши. Евгений Мисюрин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга по мотивам «Земли лишних» Андрея Круза. У каждого должен быть дом. Место, куда тебе хочется вернуться, где ты чувствуешь себя в безопасности. Где еда и постель, в конце концов… Это не Земля. Это другой мир. И мир этот достаточно хорошо заселeн. Почти три десятка лет организация, названная Орденом, занимается переселением в этот мир тех, кто не нашeл себя на старой Земле. Здесь нет продажных судей и адвокатов, здесь каждый может постоять за себя, как и положено мужчине, и каждый стоит ровно столько, сколько он стоит…



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