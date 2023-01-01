Penis. Гид по мужскому здоровью от врача-уролога. Стурла Пилског (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самые важные сведения о самом важном мужском инструменте. Вряд ли найдется другой орган, который вызывал бы столько любви, ненависти и споров. Но к сожалению, мужчины до сих пор недостаточно хорошо знают свой организм и часто испытывают напрасное беспокойство, сомневаясь, все ли с ними в порядке. Вот наиболее частые вопросы: – а достаточно ли он большой? – почему возникают поллюции? – может ли использование мобильного телефона привести к бесплодию? – почему болит мошонка? В этом небольшом, но исчерпывающем руководстве норвежский уролог Стурла Пилског дает ответы на эти и другие вопросы. Вы узнаете, как устроена мужская мочеполовая система, что является нормальным, а что нет, к каким состояниям следует относиться серьезно и что можно предпринять, чтобы избавиться от проблем. Цель автора – помочь мальчикам и мужчинам избавиться от ненужного беспокойства и заставить их гордиться своим телом. Попутно читатель прочитает множество интересных фактов: о том, что использовали наши предки в качестве виагры, о пенисе Наполеона, о фантомных пенисах.



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