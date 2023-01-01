Пекло. Джеймс Роллинс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды под Рождество коммандер спецотряда «Сигма» Грей Пирс возвратился домой– и с ужасом понял, что в его отсутствие к нему наведывались незваные гости. И что Сейхан, любовь всей жизни Грея, беременная его ребенком, похищена. Ее лучшая подруга Кэт лежала без признаков жизни на окровавленно�м полу. Врачи на базе «Сигмы» установили, что женщина находится в коме, но мозг ее работает. Именно из него с помощью высочайших технологий удалось вытащить ниточку, ведущую к нападавшим. Но никто не ожидал, что эта ниточка заведет «Сигму» очень, очень далеко– аж во времена Святой инквизиции и охоты на ведьм…



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