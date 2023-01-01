Педагогическая поэма. Часть вторая. Антон Макаренко
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Педагогическая поэма. Часть вторая. Антон Макаренко

Педагогическая поэма. Часть вторая. Антон Макаренко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература513 мин0+

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О книге

Предлагаем вашему вниманию вторую часть «Педагогической поэмы» выдающегося советского педагога и писателя, разработавшего особую систему воспитания трудных подростков и несовершеннолетних преступников Антона Семеновича Макаренко. В книге рассказывается история рождения и развития детской колонии имени Горького, создателем и руководителем которой в 20-е годы был А. С. Макаренко. Эта книга открыла новую страницу в истории педагогики и стала хорошим учебником-пособием для каждого родителя, учителя, наставника, для всякого, кто занимается трудным и неблагодарным делом – воспитанием человека. И вместе с тем – это роман-поэма с яркими человеческими образами, динамичным повествованием, забавными ситуациями и колоритными диалогами, которая читается на одном дыхании.

Педагогическая поэма слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Учебная и научная литература
Время
513 мин / 08:33

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