Печать Карателя. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в стиле молодeжного фэнтези. «Печать карателя» – отдельный роман по тому же миру, по которому написана популярная трилогия автора «Тяжелые будни», с главной героиней по имени Ангелина де ла Варга. Но предлагаемая история – совсем другая, и действует в ней новая героиня, хотя появляются иногда и знакомые персонажи. В магическом мире выпускница полицейской академии поступает на службу в участок 9-9, известный суровыми нравами. Женщины здесь, конечно, работают, но только секретаршами и диспетчерами. Но что бы патрульными или следователями… ну уж нет! Однако Трис намерена доказать, что вполне подходит для такой работы. Обстоятельства складываются в еe пользу, у героини есть все шансы добиться своего. Вот только за всe в этой жизни приходится платить. Устроит ли Трис цена? Подробности – в аудиокниге.



Печать Карателя слушать на видеосервисе Wink.