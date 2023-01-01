Патриот. Терри Пратчетт (книга, 1997) слушать онлайн

Сюжет

В Плоском мире опять неспокойно. Страны Круглого моря на пороге войны. А виноват во всем остров Лешп, поднявшийся из морских глубин точно между Анк-Морпорком и Клатчем. Вернее, сначала из моря появился флюгер-петушок, весь покрытый водорослями и ракушками, а уже следом за ним шпиль здания и наконец вышеназванный кусочек каменистой суши. Жители обеих стран считают, что Лешп принадлежит им, происходит дипломатическая неразбериха, и когда на клатчского посла совершается покушение, ситуация обостряется до предела… Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги серии «Городская стража»: «Стража! Стража!», «К оружию! К оружию!», «На глиняных ногах»



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