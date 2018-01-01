Пасынок удачи. Владимир Сухинин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет восьмую аудиокнигу серии «Виктор Глухов. Вторая жизнь майора» современного популярного писателя Владимира Сухинина – «Пасынок удачи». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Виктор Глухов в теле молодого вангорского аристократа Ирридара Тох Рангора попадает в плен и оказывается на космическом корабле ССО (Сил специальных операций). Ситуация усложняется тем, что симбионты Шиза и малыши перед захватом вышли в астрал и герой остается без своей магической силы. Один, в окружении врагов, без магии, бывший майор должен совершить невозможное. Освободиться и вернуться обратно на планету. Его жизнь на короткое время превратилась в рулетку: повезет – не повезет. Сможет ли герой вырваться из плена, не имея магии и симбионтов? Устоит ли город на горе, пристанище духа мщения? Все это скрыто за пеленой неизвестности и находится в руках непредсказуемой госпожи удачи. ©



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