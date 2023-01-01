Пасынки восьмой заповеди. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Странным даром обладают приемные дети Самуила-бацы из глухого села Шафляры в Нижних Татрах: люди как люди, а есть у них способности, коими человек обладать не должен бы. Воры они, но не те, что у прохожих кошельки срезают или дома по ночам чистят, – а те, что крадут помыслы, чаяния, навыки и знания у других людей. Неплохо устроились в жизни приемыши Самуила: Ян – аббат в тынецком монастыре бенедиктинцев и скоро быть ему епископом Тереза – жена богатого купца пан Михал – воевода в графском замке, женился по любви, да и фехтовальщик он знатный, такие в бурный XVII век нарасхват. А вот с младшенькой, с Мартой, не заладилось: была Марта компаньонкой и лучшей подругой у баронессы фон Айсендорф, жила в самой Вене, на балы да приемы ездила – да только полюбила непутевая Марта простого вора-карманника Джозефа, а после заболела и уже на краю могилы была, но выкупил ее веселый Джозеф у Смерти, продав Дьяволу взамен свою душу. И вот – пора платить по счетам… Музыка: Дарья Озeрина, Дмитрий Полонецкий Монтаж и обработка звука: Сергей Одинец Корректор: Виктория Рожкова



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