Пасхальные рассказы. Сборник. Михаил Салтыков-Щедрин,Антон Чехов,Федор Достоевский,Владимир Короленко,Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

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Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу, поэтому во многих произведениях нашли свое художественное воплощение и события Священной истории, и память о них – церковные праздники. Так, литературное значение Рождества давно признано и писателями, и читателями: существует даже жанр «рождественского рассказа». А вот Пасха как главный православный праздник получала художественное развитие только в русской литературе. Существует не малая, во многом пока не собранная антология пасхальных произведений, в создании которой участвовали многие русские поэты и писатели. Настоящий сборник «Пасхальные рассказы» – подборка произведений классиков русской литературы, посвященная великому светлому празднику Пасхи, куда вошли следующие



Пасхальные рассказы слушать на видеосервисе Wink.