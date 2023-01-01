Паровозик из Ромашково. Геннадий Цыферов (книга, 2020) слушать онлайн

Трогательные и очень добрые сказки Геннадия Цыферова, озвученные любимыми артистами, открывают маленьким слушателям чудесный мир, в котором нет места для зла и обид. Здесь слабые и беззащитные могут стать волшебниками, творящими чудеса, здесь самые невероятные фантазии претворяются в жизнь. И совсем еще маленькие, и уже взрослые люди вместе любуются на закаты из окон Паровозика из Ромашково, льют облачковое молоко, спокойно спят под защитой Слоненка-пожарника и, слушая Мишкину трубу, твердо верят, что «у каждого инструмента есть свое доброе сердце». «Иначе почему нас трогает музыка?» На этом диске 19 замечательных сказок. Среди них «Паровозик из Ромашково», «Петушок и солнышко», «Облачковое молочко», «Кто кого добрее», «Китенок», «Про чудака лягушонка», «Жил на свете слоненок» и другие. По многим из этих сказок сняты прекрасные мультфильмы.



Паровозик из Ромашково слушать на видеосервисе Wink.