WinkАудиокнигиПармская обитель. Стендаль
Пармская обитель. Стендаль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика641 мин12+
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Сюжет
Действие этой удивительной истории любви и верности, коварства и обмана происходит в Италии начала XIX века. Молодой маркиз Фабрицио, младший сын маркиза Вальсерра дель Донго, отправляется изучать богословие в Неаполитанской духовной академии. Однако в Неаполе Фабрицио отнюдь не ведет постную жизнь семинариста, а напротив приобретает репутацию юноши хотя и прилежного, но несколько ветреного. Он очень красив, в его облике есть какое-то особый шарм. Разумеется, он пользуется успехом у женщин, но ни одна из них не играет для него никакой роли. Вскоре юноша возвращается на родину, в Парму, где дорогого племянника уже с нетерпением герцогиня Джина Сансеверина… Перевод: С. Ромов ©
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