Пармская обитель. Стендаль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие этой удивительной истории любви и верности, коварства и обмана происходит в Италии начала XIX века. Молодой маркиз Фабрицио, младший сын маркиза Вальсерра дель Донго, отправляется изучать богословие в Неаполитанской духовной академии. Однако в Неаполе Фабрицио отнюдь не ведет постную жизнь семинариста, а напротив приобретает репутацию юноши хотя и прилежного, но несколько ветреного. Он очень красив, в его облике есть какое-то особый шарм. Разумеется, он пользуется успехом у женщин, но ни одна из них не играет для него никакой роли. Вскоре юноша возвращается на родину, в Парму, где дорогого племянника уже с нетерпением герцогиня Джина Сансеверина… Перевод: С. Ромов ©



Пармская обитель слушать на видеосервисе Wink.