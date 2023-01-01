Пармская обитель. Стендаль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В основу настоящей книги положен перевод книги Стендаля «Пармский монастырь», также широко известный как «Пармская обитель». Герои романа – молодые итальянцы, страстные патриоты и романтики. Имя Наполеона стало для них символом освобождения родины – но битва при Ватерлоо ознаменовала крах всех надежд Бурная жизнь героев, их приключения и переживания, помыслы и страсти показаны на фоне событий, определивших развитие истории Европы. Л.Н.Толстой называл 'Пармский монастырь' несравненным шедевром и восхищался описанием битвы при Ватерлоо. Поклонниками таланта Стендаля также были Гете и Пушкин.



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