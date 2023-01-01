Пардус. Жаждущие мести. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающая фэнтези-сага Евгения Гаглоева продолжается! Магический Санкт-Эренбург – мегаполис, хранящий не одну сотню тайн. Что общего у семьи колдунов Сэнтери и загадочного клана Баалок? Как победить чудовище Гидеона, которое Никита и его друзья случайно освободили? Что страшнее: монстры профессора Штерна или гнев школьного завуча Казаковой? А главное, как Никите не стать оболочкой для древнего духа своего предка, злого колдуна Иллариона? В восьмой книге «Пардуса» друзья оказываются в самой гуще событий, и единственный способ узнать ответы – во всем разбираться самим! Слушайте продолжение невероятной фэнтези-серии в захватывающем исполнении Григория Переля.





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