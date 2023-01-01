Пардус. Восставшая из пепла. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

А вот и она! Пятая часть «Пардуса» Евгения Гаглоева, которую мы все так ждали – «Пардус. Восставшая из пепла»! В исполнении Григория Переля. Приключения школьника-оборотня Никиты Легостаева продолжаются. В новой части саги ему предстоит знакомство с Татьяной – двойником Ксении, его погибшей подруги. Таня расскажет Никите свою историю, из которой станет ясно, что их судьбы каким-то образом связаны с профессором Штерном и его ужасными экспериментами. Помимо этого, Никита раскроет тайны вражеской организации «Черный Ковен» и корпорации «Экстрополис». Однако, не все так плохо, как может показаться: есть также новости о его друзьях, которых юноша не надеялся увидеть снова.





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