Пардус. Пробудившие мрак. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Никита Легостаев хочет быть обычным подростком: учиться, гулять с друзьями. Довольно с него приключений! Но у судьбы другие планы. Приходится заниматься грабежами с членами банды «Пентакль», помогать жуткому семейству Сэнтери в поисках древней гробницы вурдалака… А мстительная репортерша-метаморф Белохвостикова начала полноценную охоту за Никитой, да еще и глава «Белого Ковена» Летиция не отстает – только и успевай убегать и прятаться! Белая магия оказалась ничуть не лучше черной: с обеих сторон полно жестоких и беспощадных магов. Как выжить в этом сумасшедшем урагане приключений и остаться собой? Новая, седьмая книга захватывающей фэнтези-серии в мастерском исполнении Григория Переля.





Пардус слушать на видеосервисе Wink.