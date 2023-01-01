Пардус. Присягнувшие тьме. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Спешим порадовать вас новой, шестой частью саги «Пардус» Евгения Гаглоева – «Пардус. Присягнувшие тьме». В исполнении Григория Переля. Никита Легостаев – до недавнего времени обыкновенный подросток, открывший в себе совершенно необыкновенные способности. Юноша может превращаться в пантеру, и с тех пор покой ему только снится. В Санкт-Эринбург пребывают члены семейства Сэнтери. Ничего хорошего с этой фамилией не связано, и сразу после приезда Сэнтери в городе начинают происходить таинственные исчезновения, жуткие взрывы, странные необъяснимые преступления и прочие ужасы. Ну и кому же разобраться во всей этой заварушке, если не Никите? Юноша не может стоять в стороне и отчаянно рвется помочь, однако ему стоит быть осторожным: обстоятельства весьма мрачны, и малейшая ошибка может привести его в ловушку. Тогда кто же сможет ему помочь?..





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