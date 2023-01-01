Пардус. Повелевающая огнем. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пардус. Повелевающая огнем» – вторая книга серии «Пардус» от признанного мастера молодежного фэнтези, автора «Пандемониума» и «Зерцалии». Когда-то Пардусом на Руси называли крупного хищника из семейства кошачьих – то ли гепарда, то ли леопарда, то ли рысь. Ловкий, стремительный опасный зверь и обычный школьник-подросток – что между ними может быть общего? Ничего! И Никита Легостаев наверняка ответил бы так же, вот только в один прекрасный день он вдруг обнаружил, что может превратиться в пантеру! Кто же такой Никита – наследник древних оборотней или жертва новейших биотехнологий? И способность оборачиваться зверем – это наказание или дар? Никите предстоит ответить на много вопросов и раскрыть множество тайн. И, конечно, пережить череду леденящих душу приключений…



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