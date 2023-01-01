Парадокс Шимпанзе. Менеджмент мозга. Стив Питерс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внутри каждого из нас живет эмоциональный Шимпанзе, который может быть как нашим лучшим другом, так и злейшим врагом. Вы не понимаете, что мешает вам стать успешным и счастливым? Иногда вы не в состоянии понять даже самого себя? Ваши эмоции порой управляют вашей жизнью? Эта книга поможет вам победить своего внутреннего врага и сделать его лучшим другом! «Парадокс Шимпанзе» – невероятно мощная модель управления мозгом, которая поможет вам стать счастливым, уверенным в себе, здоровым и успешным человеком. Ее создатель, профессор Стив Питерс, объясняет причину внутренней борьбы, происходящей в вашем сознании, а затем демонстрирует, как применять это знание в каждой сфере вашей жизни. Прочитав книгу, вы поймете, как работает ваш мозг научитесь управлять своими эмоциями и мыслями, будете в любой ситуации владеть собой, станете таким человеком, каким хотите.



Парадокс Шимпанзе слушать на видеосервисе Wink.