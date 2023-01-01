Пандора. Одиссея. Константин Калбазов
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Пандора. Одиссея. Константин Калбазов

Пандора. Одиссея. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика735 мин16+

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О книге

Жестокий эксперимент обернулся армагеддоном. Человечество подступило к краю и заглянуло в бездну. Тот, кто имеет возможность если не предотвратить крах, то хотя бы свести к минимуму последствия произошедшего, предпочитает наблюдать за происходящим со стороны. Земля погружается в хаос, замешенный на страхе и отчаянии. Кровь и грязь постапокалипсиса, смертельный вирус, кровожадные мутанты, бандиты, коварные представители власти. Все это более чем серьезно. Но разве способно хоть что-то остановить человека, решившего во что бы то ни стало объединиться с семьей. Даже если еще вчера он был обычным инженером-строителем, а добираться ему предстоит из другой части света через половину земного шара.

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Жанр
Фантастика
Время
735 мин / 12:15

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