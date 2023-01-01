Пандемониум. Время Темных охотников. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Время Темных Охотников» – седьмая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! Обычный подросток Тимофей Зверев по странному стечению обстоятельств попадает в академию «Пандемониу�м», где учатся дети, обладающие сверхспособностями. Академия находится под покровительством Королевского Зодиака – двенадцати могущественных магов, стремящихся уберечь Землю от великого зла и подготовить своих воспитанников к битве. Но на учеников «Пандемониума» уже начата настоящая охота, и Тимофей вместе со своими новыми друзьями оказывается в самом эпицентре событий.



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.