Пандемониум. Тьма в твоих глазах. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Цифра 13 таинственна и загадочна. Чертова дюжина, пятница 13-е… и, конечно, тринадцатый знак Зодиака – Змееносец. Королевский Зодиак, состоящий из 13 человек, правит тайным сообществом Первородных и решает всевозможные вопросы, помогая членам своей общины. Тимофей Зверев – его новый участник, Змееносец, и с самого первого дня у него непочатый край работы. Надо найти украденную шкатулку, в которой спрятан могущественный артефакт, а заодно и самих виновных в краже. Тимофей и его новый напарник Антон Василевский из отряда «Авангард» объезжают весь город в попытках разобраться с чередой таинственных происшествий, то и дело попадая в странные, но удивительные авантюры. Правда ли, что Черный и Белый Ковены снова на тропе войны? Предстоит ли героям борьба против надвигающейся угрозы? Все станет известно в новой, 13-й части «Пандемониума» – «Тьма в твоих глазах».



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.