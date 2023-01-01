Пандемониум. Ларец, полный тьмы. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Ларец, полный тьмы» – пятая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! У необычных учеников «Пандемониума» непростые родители. Они тоже обладают удивительными способностями, в их прошлом скрыты страшные тайны, о которых лучше не знать. Кошмарное происшествие, случившееся в Клыково семнадцать лет назад, до сих пор омрачает жизнь Первородных. Один за другим гибнут члены Королевского Зодиака, и ни могущественные маги, ни бесстрашные полицейские, ни вездесущие журналисты не могут остановить убийцу. Любой житель Клыкова может стать жертвой темной силы, наступающей на город, – или оказаться ведьмой, призраком, даже Огненным волком. Тимофея особенно интересуют волки – ведь, кажется, он и сам один из них. Так, может быть, стоит попытаться выйти с Огненными волками на связь?



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.