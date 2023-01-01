Пандемониум. Кодекс Вещих Сестер. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Третья книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези Евгения Гаглоева. Автор вновь зовет нас на поиски приключений в миры Санкт-Эринбурга! Жизнь в Санкт-Эринбурге кипит днем и ночью, – но что за ужасы скрываются за его современными фасадами и яркими огнями? Нет покоя и в окрестностях мегаполиса – тихий городок Клыково таит в себе немало страшных загадок. Необъяснимые происшествия и жуткие убийства следуют в городе одно за другим. Никто не может объяснить очередную загадочную гибель одного из учеников академии. Полиция сбилась с ног, обитатели «Пандемониума» в отчаянии и ужасе – разгневанный дух жертвы начинает преследовать других воспитанников. Но для того, чтобы вызвать духа из небытия, нужны особые способности и недюжинная сила. Кто же охотится на учеников академии? Кто обдает их ледяным дыханием и окатывает кипятком? И куда пропадают из библиотеки «Пандемониума» книги, посвященные некромантии?



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