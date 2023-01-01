Пандемониум. Город темных секретов. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «Вимбо», совместно с издательством «РОСМЭН», представляет мистический детектив Евгения Гаглоева «Город темных секретов» – первую книгу нового цикла «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези и автора серий-бестселлеров «Зерцалия», «Зерцалия. Наследники» и «Пардус». Академия «Пандемониум» – это школа для одаренных детей, где должны проявиться их сверхспособности. Именно в эту школу загадочным образом попадает уличный хулиган Тимофей Зверев. Академия преподносит Тимофею множество сюрпризов и ответов без вопросов. Что за странные создания, несущие ужас и тьму, пытаются проникнуть в «Пандемониум»? И каким силам служит могущественное общество «Королевский Зодиак»?.. Награды и премии: – медаль имени Н. В. Гоголя «за лучшее фантастическое произведение для детей» – награда международного конвента «Аэлита» – мемориальной премией имени И. А. Соколова за сюжеты, «настраивающие читателя на позитивное восприятие мира, идеи гуманизма и добра» – финалист конкурса «Новая детская книга»



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.