Пандемониум. Герои забытых легенд. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Герои забытых легенд» – десятая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! Какое счастье вновь оказаться в своем мире, среди друзей и родных! Тимофею удалось сбежать из школы Темных, Лиза вышла из комы и рада ему, ожившие древние Спящие обещают встать рядом с Первородными в будущей битве со Злом. Но не стоит забывать о том, что сих пор не нашли Ирину Звереву, восстала ото сна Великая Мать Змей, Анфиса и Олег Дубровский уже обдумывают свои мрачные планы, да и Корф не дремлет – он не простит Тимофею побега. А ведь есть еще Кадиша де Лафуэнте, которая ведет свою игру, и пусть боится всякий, кто перейдет ей дорогу. В эту трудную минуту на помощь юным Первородным придут старые друзья, которые, как казалось Тимофею, остались совсем в другой жизни.



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.