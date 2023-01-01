Пандемониум. Букет увядших орхидей. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Букет увядших орхидей» – четвертая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в тупик самых опытных следователей. Что за великан забросил автомобиль жертвы на верхушку сосны? Как попал на место преступления букетик редких экзотических цветов? И есть ли связь между этим происшествием и появлением в городе странного монстра из вершков и корешков? Пока полицейские недоумевают, вездесущие друзья Тимофея Зверева – ученики академии «Пандемониум» – проводят собственное расследование… Известно, что серия будет состоять из 12-ти книг, относящихся ко всем 12-ти знакам зодиака. «Букет увядших орхидей» соответствует астрологическому знаку Рыбы.



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.