Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой. Станислав Дробышевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Золотая середина – это не самый банальный момент, это не унылость, не скука повседневности. Второй том «Палеонтологии антрополога» продолжает историю живого прошлого Земли. В новом издании рассказывается о жизни мезозоя (триаса, юры и мела) –самой известной и впечатляющей эры. Время, ставшее символом палеонтологии, образцом прошлого. Пришло время реализовывать наработанные потенциалы, спокойно и взвешенно доводить до логического конца палеозойские заделы.



Палеонтология антрополога слушать на видеосервисе Wink.