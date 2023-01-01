WinkАудиокнигиПалеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой. Станислав Дробышевский
Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой. Станислав Дробышевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература904 мин12+
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Сюжет
Золотая середина – это не самый банальный момент, это не унылость, не скука повседневности. Второй том «Палеонтологии антрополога» продолжает историю живого прошлого Земли. В новом издании рассказывается о жизни мезозоя (триаса, юры и мела) –самой известной и впечатляющей эры. Время, ставшее символом палеонтологии, образцом прошлого. Пришло время реализовывать наработанные потенциалы, спокойно и взвешенно доводить до логического конца палеозойские заделы.
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