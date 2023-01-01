WinkАудиокнигиПалеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой. Станислав Дробышевский
Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой. Станислав Дробышевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература775 мин12+
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Сюжет
Кажется, что в вихре тысячелетий кружатся в безумном хороводе причудливые чудища, рвут друг друга на части, хаотично сменяют одно другого. Но нет, не так работает эволюция! Чудищ хватает, но во всeм есть определeнная логика, и еe постижение – суть палеонтологии. В первой части трилогии популярно�го российского учeного Станислава Дробышевского вас ждeт история Земли в докембрии и палеозое: атмосферные особенности, древнейшие виды, зарождение жизни и ужасные катаклизмы.
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